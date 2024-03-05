ATP похвалили за решение вернуть Рублеву очки и деньги после скандала в Дубае

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) поступила правильно, когда приняла решение вернуть пятой ракетке мира Андрею Рублеву рейтинговые очки и призовые после его дисквалификации на турнире в Дубае. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Решение официальных лиц ATP о том, что Андрея Рублева не лишили рейтинговых очков и призовых, считаю правильным, потому что и так мера пресечения — дисквалификация. Может, там был просмотр момента или все-таки расшифровка голоса. Что именно Андрей сказал судье, никто это не знает, кроме как того судьи и самого Андрея», — заявила Вихлянцева.

1 марта 26-летний россиянин был дисквалифицирован прямо по ходу полуфинального матча против представителя Казахстана Александра Бублика при счете 7:6(7:4), 6:7(5:7), 5:6.

Рублев усомнился, что его мяч улетел в аут, и накричал на линейного арбитра, назвав его «дебилом». Судья ничего не понял, но это оскорбление услышал другой арбитр, который понимал по-русски, и доложил супервайзеру матча, переведя его на английский при помощи матерного слова. Супервайзер принял решение о немедленной дисквалификации Рублева.

Теннисист был возмущен и пытался убедить супервайзера в том, что он не произносил матерных слов и перевод русскоязычного арбитра является не совсем верным. Однако решение осталось в силе.

Ранее Рублев выступил с заявлением после дисквалификации на турнире в Дубае.