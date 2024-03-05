Черчесов рассказал, подставил ли Промес «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» поделился размышлениями об истории, в которую попал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, задержанный в ОАЭ, и заявил, что ее надо завершить красиво. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Надо понимать психотип своих игроков. Поэтому, когда говорят о селекции — селекция бывает не только о технике, о том, кто как бежит и как тактически оснащен. Это тоже один из критериев для больших клубов, они должны понимать, кто их представляет. «Спартак», «Бавария», «Манчестер» и так далее — это флагманы футбола своих стран», — заявил Черчесов.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».