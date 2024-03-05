Захарян получил очередное повреждение и пропустит матч с «ПСЖ»

Российский полузащитник испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вновь получил повреждение и пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ». Об этом сообщил его представитель Геннадий Голубин, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У него небольшое повреждение икроножной мышцы после матча с «Севильей». Надеюсь, только эту игру пропустит. Сейчас пока не тренировался, пауза небольшая», — сказал Голубин.

23 февраля Захарян в матче чемпионата Испании неудачно столкнулся с соперником, из-за чего получил повреждение правой руки. Сразу после матча он не мог одеться самостоятельно, однако позднее выяснилось, что травма не была серьезной, игрок быстро восстановился.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 18 матчей, отметившись одной результативной передачей. Россиянин не провел ни одного полного матча.

24 октября Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа. Всего Захарян сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее Захаряна обвинили в отсутствии мозгов для игры в Европе.