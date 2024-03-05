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«Арсенал» забил шесть безответных мячей в матче АПЛ

«Арсенал» одержал четвертую разгромную победу подряд в чемпионате Англии

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Paul Childs/Reuters

Лондонский «Арсенал» одержал крупную победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, завершилась победой столичного клуба со счетом 6:0.

Примечательно, что пять мячей футболисты «Арсенала» забили в первой половине встречи. По разу отличились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц и Деклан Райс, а один из мячей был записан как автогол, его автором стал Джейден Богл. Единственный гол во втором тайме оформил Бен Уайт.

Таким образом, «Арсенал» продлил победную серию в Английской премьер-лиге до семи встреч. На счету команды 61 очко, клуб идет на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, отставая от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка, а от идущего вторым «Манчестер Сити» — на балл.

Для «Арсенала» эта победа стала четвертой крупной в АПЛ подряд. До этого лондонцы разгромили «Вест Хэм Юнайтед» (6:0), «Бернли» (5:0) и «Ньюкасл» (4:1).

«Шеффилд Юнайтед» имеет в активе 13 баллов и располагается на последней, 20-й строчке.

Ранее «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Манчестер Юнайтед».

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