В Госдуме заявили, что не могут вступаться за Промеса

Депутат Госдумы Российской Федерации, олимпийская чемпионка Светлана Журова призналась, что не верит в версию, согласно которой нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был освобожден из-под стражи в ОАЭ благодаря вмешательству российских властей. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Если бы Промес был гражданином России, нам бы его выдали. Тут все вопросы к Нидерландам и какие у них соглашения. Если таких договоренностей нет, то человек должен улететь туда, куда он хочет. Думаю, что там все в рамках закона. Промес не гражданин России, мы не можем за него как‑то вступаться», — заявила Журова.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

По словам журналиста, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители. 4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».