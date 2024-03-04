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Легенда сборной Нидерландов рассказал, что думает о Промесе

Экс-футболист «Интера» Снейдер по-прежнему считает Промеса хорошим парнем

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Бывший футболист миланского «Интера» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил в интервью Veronica Offside, что его мнение об игроке московского «Спартака» Квинси Промесе не изменилось.

«Я недавно был в ОАЭ и, если бы я знал, что Промес находится там, я был бы рад с ним там встретиться. Мое мнение о нем не изменилось. Вся эта история, по-моему, очень печальна. Но, в конце концов, мы не знаем, как все произошло на самом деле. Так почему он мне больше не должен нравиться? Я думаю, Квинси —хороший парень», — рассказал Снейдер.

4 марта журналист Иван Карпов сообщил, что Промеса не отправят в тюрьму по делу о ДТП в Дубае. Футболист ограничится штрафом.

В конце февраля Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

По словам Карпова, форвард «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».

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