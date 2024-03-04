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Роналдо не сможет получить российское гражданство

Агент Роналдо заявил, что его клиент не сможет получить российское гражданство

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Хулио Сезар Гранха, агент новичка футбольного клуба «Ростов» Роналдо, заявил в комментарии «РБ Спорт», что его клиент не сможет получить российское гражданство.

«На данный момент Роналдо наслаждается всем. Сможет ли он получить российский паспорт? Это будет невозможно, поскольку у него уже есть болгарское гражданство», — заявил агент.

23‑летний полузащитник перешел в «Ростов» из болгарского «Левски» в середине января. Он дебютировал за донской клуб в матче с самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Роналдо сыграл 88 минут и отметился результативной передачей.

После 19 туров подопечные Валерия Карпина набрали 24 очка и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. В следующем матче «Ростов» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет пройдет 8 марта, начало в 18.30 по московскому времени.

Ранее Промеса обвинили в «подставе» «Спартака».

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