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Губерниев на примере Байдена объяснил, почему Овечкин не должен опекать Кузнецова

Комментатор Губерниев заявил, что Овечкин не должен брать Кузнецова на поруки

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Официальный сайт НХЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил мнение, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину не стоит опекать своего одноклубника Евгения Кузнецова. Его слова передает «Матч ТВ».

«Ови должен взять на поруки друга Евгения? При чем здесь это? А если бы Овечкин был другом Байдена? Он пошел бы в Белый дом говорить всем, что Джо должен победить Дональда Трампа на выборах? Это так работает, с вашей точки зрения?

Никуда Овечкин не пойдет. Разве что отправится в выходной в «Херши», чтобы посмотреть тренировку Кузнецова. Не более того», — заявил Губерниев.

2 марта официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля.

Программа работает с игроками, страдающими от психологических проблем, а также наркотической или алкогольной зависимости.

«Вашингтон» выставил на драфт отказов российского хоккеиста. После того как его не взял ни один из клубов НХЛ, «столичные» направили Кузнецова в фарм‑клуб «Херши Беарс».

Ранее Овечкин стал членом медиафутбольной команды.

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