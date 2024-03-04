Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Роднина о словах Тутберидзе про вес Валиевой: идут какие-то нарушения

Депутат Роднина: у Валиевой не было выступлений без падений в этом году

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии Sport24 отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что Камиле Валиевой нужно скорректировать вес.

Заслуженный тренер России в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что фигуристка «должна подсушиться».

«Визуально не наблюдаю у Камилы лишнего веса, но, насколько она справляется с программами, мы в этом году уже посмотрели. У Валиевой не было ни одного выступления без падений, а это не просто техническая ошибка. Это значит, что идут уже какие-то нарушения.

С чем это может быть связано? Не знаю. Для этого надо видеть тренировочный процесс Валиевой, и из этого будет понятно, с чем связаны падения», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее Тутберидзе заявила об уникальном таланте Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами