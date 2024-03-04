Роднина о словах Тутберидзе про вес Валиевой: идут какие-то нарушения

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии Sport24 отреагировала на слова тренера Этери Тутберидзе о том, что Камиле Валиевой нужно скорректировать вес.

Заслуженный тренер России в интервью японскому телеканалу NHK заявила, что фигуристка «должна подсушиться».

«Визуально не наблюдаю у Камилы лишнего веса, но, насколько она справляется с программами, мы в этом году уже посмотрели. У Валиевой не было ни одного выступления без падений, а это не просто техническая ошибка. Это значит, что идут уже какие-то нарушения.

С чем это может быть связано? Не знаю. Для этого надо видеть тренировочный процесс Валиевой, и из этого будет понятно, с чем связаны падения», — заявила Роднина.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место в командном турнире Олимпийских игр — 2022, не став лишать Россию медалей в целом. Золото досталось США.

Ранее Тутберидзе заявила об уникальном таланте Валиевой.