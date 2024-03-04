У ЦСКА разглядели нехватку концентрации

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что московский ЦСКА, сыгравший вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», получил такой результат из-за нехватки концентрации.

По его мнению, армейцы не смогли по ходу матча достичь такого преимущества, чтобы сразу решить все вопросы о победителе игры.

«Прежде всего, «Оренбург» — хорошая команда, провела этот матч она очень здорово. У ЦСКА не было такого преимущества, чтобы команда могла легко победить. По предматчевым раскладам, конечно, да и по ходу игры, победа армейцев просматривалась — они вели 1:0 и пропустили какой-то фантастический мяч в самом конце игры. Акинфеев даже не ожидал такого, если бы форварду дали шанс повторить такой удар, вряд ли бы у него это получилось. Но это уже не важно. В футбол надо играть до финального свистка», — заявил Гладилин.

2 марта «Оренбург» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» располагается на 14 строчке, имея в активе 16 баллов. В следующем туре команда примет калининградскую «Балтику».

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