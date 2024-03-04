Промес избежит тюрьмы в ОАЭ

Суд в Дубае над футболистом московского «Спартака» Квинси Промесом пройдет 5 марта. Голландца не отправят в тюрьму, а ограничатся штрафом. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, Промес не будет экстрадирован в Нидерланды, вопреки запросу голландской прокуратуры и международному розыску по линии Интерпола.

По словам Капова, футболист «Спартака» вылетит в Россию 5 марта. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом», который пройдет 10 марта в «Лужниках».

1 марта Карпов сообщил, что Промеса задержали в Дубае по делу о ДТП. Промес сбежал с места аварии в надежде, что об этом никто не узнает. Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет в Россию из ОАЭ, футболиста задержали местные правоохранители.

4 марта стало известно, что Промес находится в ОАЭ под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск.

Ранее легенда «Спартака» выразил надежду, что Промесу помогут «люди повыше».