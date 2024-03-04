Российский игрок «Локомотива» может уехать во Францию

Российский полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук может пополнить состав французского «Нанта». Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации СМИ, Между сторонами прошло неформальное общение. Контракт футболиста истекает по окончании сезона-2023/24. Соглашение между клубами о переходе футболиста может быть заключено в летнее трансферное окно 2024 года.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», в 2016 году полузащитник на правах аренды выступал за эстонскую «Левадию». Вместе с «Локо» он выиграл чемпионат России и трижды — Кубок страны.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В турнирной таблице чемпионата «Локомотив» занимает пятое место, набрав 31 очко. В 19-м туре чемпионата России «Локомотив» проиграл другому столичному клубу — «Динамо», игра завершилась со счетом 1:2.

Стоит отметить, что брат-близнец Антона — Алексей Миранчук — играет в чемпионате Италии, он защищает цвета «Аталанты».

Ранее в «Динамо» оценили своего лидера в 100 тысяч рублей.