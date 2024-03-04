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Экс-тренер «Спартака» объяснил, как команда вырвала ничью у «Зенита»

Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» не проиграл «Зениту» благодаря характеру

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что красно-белые заслужили ничью в центральном матче 19-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

По его мнению, москвичи грамотно отработали сзади, не позволив хозяевам показать всю мощь атаки.

«Большого разгрома «Спартака» даже не предполагал, только дилетанты могли подумать, что будет разгром. Но преимущество по игре должно было быть у «Зенита», и это справедливо, мне казалось, что они должны были одержать победу. У «Спартака» был реальный шанс зацепить ничью, что они и сделали, сыграв правильно и аккуратно в обороне, проявив высокую эмоциональную готовность и бойцовские качества. «Спартак» добился того результата, на который настраивался», — заявил Гладилин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему «Зенит» выиграет РПЛ.

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