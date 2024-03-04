Энерго-металлургический холдинг Эн+ организовал массовый лыжный забег

Спортивный фестиваль «На лыжи!», организованный российским энерго-металлургическим холдингом Эн+, в этом году пройдет в 22 городах России и объединит тысячи участников, сообщили в пресс-службе компании.

В программу фестиваля войдут лыжные забеги на различные дистанции, семейные эстафеты, а также конкурсы, розыгрыши призов и мастер-классы.

Первыми на старт 2 марта вышли жители Ангарска, Дивногорска, Иркутска и еще 15 городов России. Площадками для спортивных состязаний стали лыжная база Иркутского государственного аграрного университета, лыжно-биатлонный комплекс «Ангарskiй», лед Братского водохранилища и другие локации.

Победители забегов получили призы и подарки от Эн+. Также организаторы угостили участников и болельщиков блюдами полевой кухней, организовали развлекательную

программу с аниматорами, конкурсами и фотосессиями.

Инициативу поддержали руководители городов, в которых состоялись соревнования. Некоторые из них сами встали на лыжню.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев отметил: «Несколько лет компании Эн+ и РУСАЛ успешно реализуют социальный спортивный проект «На лыжи» на территории Иркутской области, главной целью которого является развитие лыжных гонок. Проект включает в себя направления по поддержке спортсменов, улучшению спортивной инфраструктуры, повышению квалификации тренеров, проведению соревнований и спортивных праздников. Все эти меры дают свои положительные результаты. Несколько дней назад президент Владимир Владимирович Путин четко сказал: «Вставай на лыжи». Так что мы с вами уже реализуем те направления, которые обозначил лидер нашей страны. Я благодарю Эн+ и РУСАЛ за организацию семейного фестиваля и поддержку развития физической культуры и спорта в Приангарье».

10 марта к фестивалю присоединятся лыжники-любители из Нижнего Новгорода, Тайшета и Ухты.

Как отметила заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина, продвижение здорового образа жизни и популяризация одного из самых народных и массовых сибирских видов спорта — лыж — важное для компании социальное направление деятельности.

«Помимо всего прочего, это еще и семейный вид спорта, среди его поклонников люди любого возраста, а на лыжню часто выходят несколько поколений одной семьи», —

добавила она.

Вера Курочкина сообщила, что компания строит и обновляет лыжную инфраструктуру в российских городах, организует спортивные мероприятия и соревнования, вносит вклад в развитие юношеских команд.

По мнению директора «Иркутскэнергосбыта» Андрея Харитонова, в какой-то момент лыжный спорт в России был незаслуженно забыт, несмотря на его массовость. Но благодаря инициативе Эн+ снова становится популярным.

«Это помогает и сплочению семей, и сплочению трудовых коллективов группы компаний», — считает Харитонов.

Проект «На лыжи!» был начат основателем холдинга Олегом Дерипаской в 2016 году для популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни. В рамках проекта компании Эн+ и РУСАЛ строят и реконструируют трассы и лыжные базы, поддерживают региональные сборные команды по лыжным гонкам, обеспечивают школы и спортивные секции экипировкой и инвентарем.

Проект реализуется при поддержке федерации лыжных гонок России.