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В «Динамо» оценили своего лидера в 100 тысяч рублей

Тренер «Динамо» Марцел Личка в шутку оценил форварда Тюкавина в 100 тысяч рублей

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка, говоря о трансферной стоимости футболистов, пошутил про одного из лидеров команды, нападающего Константина Тюкавина. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Цену определяет тот, кто хочет его приобрести. Или, если «Динамо» потребует за него, например, €12 млн и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы. В какую сумму я бы его оценил? 100 тысяч рублей», — со смехом заявил специалист.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за клуб в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 19 матчей, отметившись восьмью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды. Тюкавин отметился результативной передачей в матче против «Локомотива» 3 марта (2:1).

«Динамо» после 19 туров РПЛ идет на третьем месте (35 очков). Второе место занимает «Зенит» (37 очков). Лидирует «Краснодар», набравший 39 очков. Следующий матч московская команда проведет дома против грозненского «Ахмата». Матч 20-го тура РПЛ состоится 9 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин назвал Тюкавина лучшим нападающим России.

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