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Испанский тренер сравнил работу в «Сочи» и «Барселоне»

Тренер Морено заявил, что разницы между работой в «Сочи» и «Барселоне» нет

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Ricardo Larreina/Global Look Press

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сравнил российскую команду с «Барселоной», в чей тренерский штаб он входил, и заявил, что тренировки в клубах проходят практически одинаково. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«И там, и там у тебя стоит цель выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас», — заявил Морено.

15 декабря «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Роберта Морено. 46-летний наставник ранее был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте 2022 года.

В первом матче после рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» на выезде сыграл вничью с калининградской «Балтикой», встреча завершилась со счетом 0:0. Подопечные Морено — аутсайдер чемпионата России, сочинская команда идет на последнем месте в турнирной таблице, набрав 12 очков за 19 матчей.

В 20-м туре РПЛ «Сочи» на своем поле примет московский «Локомотив». Игра состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший тренер сборной России назвал имя основного кандидата на вылет из РПЛ.

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