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Бывший тренер сборной России назвал имя основного кандидата на вылет из РПЛ

Тренер Игнатьев заявил, что «Сочи» будет тяжело бороться за выживание в РПЛ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что считает небольшими шансы футбольного клуба «Сочи» на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона 2023-24.

По его мнению, черноморцы потеряли достаточно много очков в первой части сезона.

«Сочи» был разобранной командой, причем не с позиции каких-то футбольных моментов, а с позиции самой игры. Я не думаю, что все футболисты играли на 100%, большая группа игроков не понимала, что им вкладывается в голову со стороны тренерского штаба и что от них требуется. Отсюда эта нестыковка и привела к тому, что мы видим — последнее место в таблице. Теперь у них новый тренер, они стали больше себя уважать и бороться за результат. Они навяжут борьбу соперникам, но как пойдет дело — сказать трудно, уж очень много очков они потеряли в прошлом году», — заявил Игнатьев.

3 марта «Сочи» на выезде сыграл вничью с калининградской «Балтикой». После 19 туров в активе сочинцев 12 очков и последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» могут получить наказание из-за фанатов.

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