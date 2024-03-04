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В Казани прошла первая эстафета фиджитал-гонок

Команда SMP Racing победила в фиджитал-гонках на «Играх Будущего»

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«Игры Будущего»

На «Играх Будущего» прошли соревнования в дисциплине G-Drive фиджитал-гонок с призовым фондом $500 тыс., сообщает пресс-служба «Игр Будущего».

Для победы в дисциплине участникам необходимо было победить не только в гоночном симуляторе, но и на реальном автодроме.

G-Drive фиджитал-гонки состояли из четырех сегментов. Сначала первый пилот каждой команды проехал по трассе «Сириус Автодром», затем его партнер по команде соревновался с другими участниками в гоночном симуляторе. После этого первый гонщик также участвовал в гонках в гоночном симуляторе, а в конце второй пилот ехал на реальной трассе.

«Мы выиграли, это суперские ощущения. Догадывались, что имеем преимущество, потому что сильны и в реальном сегменте, и в виртуальном», — рассказал победитель фиджитал-гонок Александр Смоляр.

В первой эстафете фиджитал-гонок победили пилоты команды SMP Racing Александр Смоляр и Алексей Несов.

«Это очень круто. Здесь, на границе реального и виртуального спорта, могут открыться новые таланты на гоночной трассе», — поделился впечатлением от соревнований бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

Протяженность каждого этапа гонки составила 25 кругов.

В фиджитал-гонках использовались болиды «Формулы-4». Длина трека «Сириус Автодром» составила 2312 метров.

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