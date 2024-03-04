Россиянин стал пятым действующим игроком НХЛ по скорости набора 300 очков

4 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду принимала «Сан-Хосе Шаркс» и одержала победу со счетом 4:3. В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов.

Это позволило набрать ему 300 очков в карьере в рамках НХЛ. Капризов стал пятым действующим игроком по скорости набора 300 очков в НХЛ. Для этого российскому форварду понадобилось 258 матчей.

По этому показателю Капризов уступает лишь четверым действующим игрокам НХЛ (Сидни Кросби (219), Александру Овечкину (237), Коннору Макдэвиду (240) и Евгению Малкину (240)).

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» заявил о давлении Овечкина на клуб.