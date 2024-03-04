Капризов оформил хет-трик в матче НХЛ

4 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду принимала «Сан-Хосе Шаркс» и одержала победу со счетом 4:3.

К 25-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2 (Микаэль Гранлунд и Нико Штурм). На 26-й минуте Фредерик Годро отыграл одну шайбу, а через минуту российский нападающий Кирилл Капризов сравнял счет.

В начале заключительного отрезка Энтони Дюклер снова вывел «Сан-Хосе» вперед. Через две минуты Капризов снова сравнял счет, а за четыре минуты до окончания основного времени россиянин оформил хет-трик и принес своей команде победу.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» заявил о давлении Овечкина на клуб.