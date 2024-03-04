Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капризов оформил хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»

close
100%
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

4 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своем льду принимала «Сан-Хосе Шаркс» и одержала победу со счетом 4:3.

К 25-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2 (Микаэль Гранлунд и Нико Штурм). На 26-й минуте Фредерик Годро отыграл одну шайбу, а через минуту российский нападающий Кирилл Капризов сравнял счет.

В начале заключительного отрезка Энтони Дюклер снова вывел «Сан-Хосе» вперед. Через две минуты Капризов снова сравнял счет, а за четыре минуты до окончания основного времени россиянин оформил хет-трик и принес своей команде победу.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 55 матчей, отметившись 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» заявил о давлении Овечкина на клуб.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами