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«Барселона» не воспользовалась шансом выйти на второе место в Ла Лиге

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» и не смогла подняться на второе место

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Ahmed Yosri/Reuters

«Барселона» в рамках 27 тура чемпионата Испании сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао со счетом 0:0.

Таким образом, после 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Отрыв от «Жироны», которая идет второй, сократился до одного очка. Мадридский «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 66 набранных очков. В этом туре «сливочные» сыграли вничью с «Валенсией» 2:2. «Атлетик» с 50 очками замыкает пятую строчку.

Стоит отметить, что по ходу встречи с «Атлетиком» «Барселона» из-за травм потеряла сразу двух своих игроков. Сначала Де Йонг повредил голеностоп. Полузащитник покинул поле на электрокаре. Педри получил мышечную травму в момент передачи.

В следующем туре «Барселона» сыграет с «Мальоркой», занимающей 15-е место в турнирной таблице, «Реал» встретится с «Сельтой», а «Жирона» померяется силами с «Осасуной».

Ранее гол экс-игрока «Рубина» помог «Наполи» одержать победу над «Ювентусом».

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