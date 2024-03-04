Экс-глава РПЛ об Абаскале: ничего харизматичного там не видно и не слышно

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и экс генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о поведении наставника красно-белых Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Советский спорт».

«Поступок Абаскаля... Это не та харизматичная фигура, не Романцев и другие великие тренеры, чье присутствие и моральная поддержка ощущались даже на расстоянии. Бегает себе во время матчей вдоль бровки. Не сказал бы, что он утвердил себя великим наставником, он обычный, ничего харизматичного там не видно и не слышно», — сказал Заварзин.

2 марта «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком» 0:0 в рамках 19 тура РПЛ. Абаскаль пропускал эту встречу из-за дисквалификации. Испанец был вместе с командой в Санкт-Петербурге, но накануне матча принял решение уехать в Москву.

После 19 туров РПЛ «Спартак», набрав 31 очко, делит делит четвертое место с «Локомотивом». Лидирует по-прежнему «Краснодар» (39 очков). На два очка меньше у «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков благодаря победе над «Локомотивом» 2:1.

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