Дзюбу обвинили в «отсутствии на поле» в игре с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал игроков команды за матч против «Динамо». Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что «Локомотив» первый тайм просто провалил. В скорости движения, скорости принятия решений, во всем уступил «Динамо».

Во втором тайме Галактионову нужно сказать спасибо за внесенные изменения. Тренерский штаб ведь владеет ситуацией, он каждый день видит игроков, и было понятно, что Дзюба, Миранчук не готовы играть. А Дзюба — вообще был игрок, которого не было, вдесятером вышел «Локомотив», — сказал Наумов.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Жемалетдинова. Дзюба и Миранчук были заменены в перерыве матча.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 17 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Ранее Зарема заявила, что «Зениту» не хватает Дзюбы.