Ассист Овечкина не смог спасти «Вашингтон» от поражения

3 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Аризону Койотс» и разгромно уступил со счетом 2:5.

К 25-й минуте встречи гости вели уже в две шайбы. Отличились Логан Кули и Джейсон Цукер. Через три минуты «Вашингтон» смог сократить отставание благодаря шайбе Сонни Милано. В качестве одного из ассистентов выступил российский нападающий Александр Овечкин. Но гостям понадобилось меньше минуты, чтобы вновь вернуть задел в две шайбы (Майкл Кесселринг). Перед вторым перерывом Дилан Гюнтер сделал счет разгромным. Энтони Манта в начале заключительной двадцатиминутки счет сравнял, а Ник Шмальц установил окончательный счет на последних секундах встречи.

«Кэпиталз» с 65 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. У идущей восьмой «Филадельфии», которая на данный момент попадает в плей-офф, на шесть очков больше.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.

Ранее Овечкин вплотную приблизился к Коффи в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.