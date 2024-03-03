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Овечкин вплотную приблизился к Коффи в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин вплотную приблизился к 15-му месту в списке лучших бомбардиров НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны».

Теперь на счету россиянина 1530 (839+691) очков в 1404 играх. По этому показателю он занимает 16-е место. В активе защитника Пола Коффи, который идет на 15-й строчке, 1531 (396+1135) очко в 1409 матчах.

Сейчас в матче «Аризоны» и «Вашингтона» идет третий период. «Аризона» ведет со счетом 4:2.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 28 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

2 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:2. После первого периода команда Овечкина уступала 0:2. В начале второго игрового отрезка российский форвард отметился заброшенной шайбой, а затем его начинания поддержали Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

Ранее Овечкин жестко прошелся по игре «Вашингтона» в первом периоде матча с «Филадельфией».

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