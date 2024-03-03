Тренер «Вашингтона» о ситуации с Кузнецовым: я сочувствую ему

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Спенсер Карбери заявил, что сочувствует игроку клуба Евгению Кузнецову, который 2 марта был выставлен на драфт отказов, передает журналист Тарик Эль‑Башир в своих социальных сетях.

«Как тренер и как человек я очень сочувствую ему. Надеюсь только на наилучший исход для него и его семьи по итогам всей этой ситуации», — сказал Карбери.

Кузнецов будет выступать за фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши Беарс». Ни один клуб НХЛ не забрал россиянина с драфта отказов.

Осенью 2019 года Кузнецова дисквалифицировали за употребление кокаина. НХЛ отстранила его на три матча, а Международная федерация хоккея (IIHF) — на четыре года от выступлений на международных турнирах и матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее «Вашингтон» объяснил решение выставить российского хоккеиста на драфт отказов.