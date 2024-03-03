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СКА одержал победу в овертайме над «Торпедо» в матче Кубка Гагарина

СКА в овертайме одолел «Торпедо» во втором матче серии Кубка Гагарина

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина петербургский СКА в овертайме одолел нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в матче открыл игрок «Торпедо» Максим Летунов. В конце второго периода Сергей Гончарук удвоил преимущество нижегородцев. В третьей двадцатиминутке СКА сравнял счет усилиями Сергея Толчинского и Михаила Воробьева. Во втором овертайме победу СКА принес Василий Глотов.

Счет в серии стал 1:1. Следующая игра пройдет в Нижнем Новгороде 5 марта.

1 марта в Санкт-Петербурге СКА разгромно уступил «Торпедо» со счетом 2:5. К восьмой минуте гости вели со счетом 2:0. Затем команды обменялись заброшенными шайбами в ворота друг друга. В самой концовке встречи нижегородцы воспользовались отсутствием вратаря в воротах СКА и дважды поразили ворота петербуржцев.

На 10‑й минуте второго периода в борьбе у борта защитник «Торпедо» Конюшков применил подсечку против форварда СКА Рендулича. Игрока СКА увели в раздевалку. Конюшков не был наказан даже двухминутным штрафом.

Ранее в КХЛ был установлен новый рекорд посещаемости.

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