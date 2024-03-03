Валиева рассказала, принимала ли она допинг сознательно

Российская фигуристка Камила Валиева в интервью японскому каналу NHK заявила, что не принимала допинг сознательно и старалась следовать правилам.

«Я могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Я получила другие эмоции и отношение», — сказала Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин. Как гласит документ CAS, россиянка в период с 2020 по 2021 год принимала порядка 60 лекарств и добавок.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Валиевой могут прибавить срок.