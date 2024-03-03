Российский фигурист назвал Туктамышеву шикарной женщиной

Фигурист Евгений Устенко рассказал о выступлениях на Кубке Первого канала в составе команды Елизаветы Туктамышевой, назвав ее шикарной женщиной, передает Sport24.

«Это шикарный капитан. Елизавета — шикарная женщина, девушка, спортсмен, бизнесвумен. Думаю, она лучший капитан. Она добрая, чувствительная и всегда поддерживает», — сказал Устенко.

В общем зачете Кубка Первого канала по-прежнему лидирует команда Анны Щербаковой, а второе место Алины Загитовой и третье Елизаветы Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева победила Щербакову и Загитову в конкурсе капитанов.