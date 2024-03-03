Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский фигурист назвал Туктамышеву шикарной женщиной

Российский фигурист Устенко о Туктамышевой: она шикарная женщина

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Евгений Устенко рассказал о выступлениях на Кубке Первого канала в составе команды Елизаветы Туктамышевой, назвав ее шикарной женщиной, передает Sport24.

«Это шикарный капитан. Елизавета — шикарная женщина, девушка, спортсмен, бизнесвумен. Думаю, она лучший капитан. Она добрая, чувствительная и всегда поддерживает», — сказал Устенко.

В общем зачете Кубка Первого канала по-прежнему лидирует команда Анны Щербаковой, а второе место Алины Загитовой и третье Елизаветы Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Туктамышева победила Щербакову и Загитову в конкурсе капитанов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами