В «Динамо» заявили о готовности сыграть в строгий хоккей в Кубке Гагарина

Защитник московского «Динамо» Антон Малышев рассказал о готовности команды к серьезной борьбе в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Legalbet.

«Сейчас пойдет хоккей более строгий, четкий и понятный. Будет хоккей, который мы старались улучшать от игры к игре. Мы подошли к самой важной части чемпионата в оптимальной форме», — сказал Малышев.

На стадии 1/8 финала Кубка Гагарина московское «Динамо» сражается с «Динамо» из Минска. Первая игра осталась за российским клубом, счет в матче — 4:1. Вторая игра пройдет 4 марта также в Москве, после чего серия переедет в Минск.

Московское «Динамо» — один из самых титулованных клубов отечественного хоккея. Одиннадцатикратный чемпион страны. Клуб — двукратный обладатель Кубка Гагарина в сезонах 2011/12 и 2012/13. В сезоне 2019/20, который был досрочно завершен на фоне пандемии коронавируса, динамовцы завоевали бронзовые медали чемпионата России.

После два раза подряд «Динамо» выбывало в полуфинале Западной конференции — сначала команда проиграла СКА, а затем ЦСКА. В прошлом сезоне клуб завершил борьбу уже в первом раунде плей-офф, потерпев поражение в серии от «Торпедо».

Ранее СКА проиграл в матче с рекордом КХЛ.