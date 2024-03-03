Стало известно, от чего зависит 50% успеха «Спартака»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов поделился размышлениями на тему того, от чего зависит успешное выступление московского «Спартака» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Legalbet.

«У «Спартака» очень многое зависит от первой тройки. Ребята здорово взаимодействуют, играют в большинстве, результат зависит от них — процентов 50 успеха. В первом матче против «Северстали» эти хоккеисты создали три гола», — заявил Хохлов.

В первую тройку «Спартака» входят Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин.

В 1/8 финала Кубка Гагарина «Спартак», который борется за выход в следующую стадию с «Северсталью», сыграл уже две игры. В первом матче красно-белые одержали победу со счетом 3:2, во втором поединке «Северсталь» со счетом 2:1 взяла реванш и сравняла счет в серии — 1-1. Противостояние команд продолжится в Череповце 4 и 6 марта, после чего серия вновь вернется в Москву.

«Спартак» в своей истории доходил только до 1/4 финала КХЛ — в сезонах 2008/09, 2009/10, 2021/22. Континентальная хоккейная лига была основана в 2008 году.

Ранее СКА проиграл в матче с рекордом КХЛ.