Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туктамышева победила Щербакову и Загитову в конкурсе капитанов на КПК

Туктамышева выиграла конкурс капитанов КПК у Загитовой и Щербаковой

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева выиграла конкурс капитанов на Кубке Первого канала.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала второй, а чемпиона Игр Анна Щербакова — третьей. В общей сложности за капитанский конкурс «красные» заработали девять баллов, «белые» — пять, «синие» — четыре.

Конкурс капитанов состоял из трех этапов — фигуристки прошли на время полосу препятствий, ответили на вопросы викторины о своей команде и собрали со льда как можно больше мягких игрушек. Причем в первом этапе Щербакову из-за травмы заменила ее тезка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду.

В общем зачете по-прежнему лидирует команда Щербаковой, а второе место Загитовой и третье Туктамышевой разделяет лишь один балл — 64 и 63. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию Кубка Первого канала.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Роман Костомаров сделал заявление для фанатов.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами