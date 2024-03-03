Российский голкипер признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан третьей звездой дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 3 марта «пантеры» одержали победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:0. Бобровский вышел на лед и в четвертый раз в текущем сезоне сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он отразил 21 удар по своим воротам.

Бобровский также в седьмой раз за карьеру провел сезон в лиге с 30 победами — это девятый показатель в истории Лиги.

Бобровский играет в Национальной хоккейной лиге с 2010 года. В период с 2010 по 2012 год он выступал за «Филадельфию Флайерз», с 2012 по 2019 год защищал ворота «Коламбус Блю Джекетс», а после перешел во «Флориду». Во время локаута в сезоне-2012/13 в НХЛ голкипер играл за петербургский СКА.

Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кайл Палмьери, сделавший хет-трик и результативную передачу в игре с «Бостон Брюинз» (5:1). Второй звездой дня признан форвард «Нэшвилла» Коди Гласс, забивший трижды во встрече против «Колорадо» (5:1).

Ранее «Вашингтон» объяснил решение выставить российского хоккеиста на драфт отказов.