Российский хоккеист сохранил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продолжает удерживать лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 3 марта «Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над «Монреаль Канадиенс». Матч завершился в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3, а в основное время Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Таким образом, на его счету стало 105 (38+67) баллов.

Ближайший преследователь Кучерова — канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. В ночь на 3 марта «лавины» крупно уступили «Нэшвилл Предаторз» со счетом 1:5, а единственную шайбу за «Эвеланш» забросил Маккиннон. Таким образом, на его счету стал 101 (37+64) балл, он на четыре очка отстает от Кучерова.

Российский хоккеист стал первым игроком в текущем розыгрыше НХЛ, кто преодолел отметку в 100 очков. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» и «Колорадо» больше не сыграют друг с другом. Они могут встретиться только в финале Кубка Стэнли.

Ранее «Вашингтон» объяснил решение выставить российского хоккеиста на драфт отказов.