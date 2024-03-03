Новичок «Краснодара» назвал отличие РПЛ от чемпионата Бразилии

Новичок «Краснодара» Виктор Са после своего дебюта в составе в Российской премьер-лиге (РПЛ) рассказал о главных различиях между бразильским и российским футболом. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Физически в России сложнее. Здесь больше силы и мощи. В Бразилии такого нет. Физически я чувствую себя хорошо. Все же я играл в Бразилии в конце февраля. У нас это было начало сезона. Я хорошо себя чувствую», — заявил футболист.

19-летний полузащитник перешел в «Краснодар» в феврале из бразильского «Ботафого». Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

2 марта «быки» на своем поле сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Са провел на поле все 90 минут.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 баллов. В следующем туре подопечные Владимира Ивича на выезде сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 8 марта, начало в 18:30 по московскому времени.

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