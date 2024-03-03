Футболист «Реала» одним словом описал скандал в матче Ла Лиги

Французский футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени остался недоволен решением арбитра Хесуса Хиля Мансано в матче с «Валенсией в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом он написал в соцсети Х.

«Это позор», – говорится в сообщении.

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:2. На 99-й минуте матча полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил ударом головой, однако главный судья дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский хавбек стал активно выражать несогласие с решением арбитра, за что получил прямую красную карточку. Также за споры был удален защитник гостей Антонио Рюдигер.

«Реал» после 26 матчей набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 36-ю баллами после 25 игр расположилась на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб на своем поле сыграет с «Сельтой» из Виго (10 марта), а «Валенсия» примет «Хетафе» (9 марта).

Ранее игроки «Реала» сцепились с охраной «Валенсии».