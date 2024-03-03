Игроки «Реала» сцепились с охраной «Валенсии» после скандальной концовки матча

Футболисты мадридского «Реала» устроили потасовку с охраной стадиона «Валенсии» после матча 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Okko Спорт.

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счетом 2:2. На 99-й минуте матча полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил ударом головой, однако главный судья Хесус Хиль Мансано дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский хавбек стал активно выражать несогласие с решением арбитра, за что получил прямую красную карточку. Также за споры был удален защитник гостей Антонио Рюдигер.

«В подрибунном помещении перед флэш-интервью, как только был дан финальный свисток, появилась группа сцепившихся людей: Винисиус и Рюдигер сцепились с сотрудниками «Валенсии». Как выяснилось, Винисиус сцепился с охранником. После этого его оттащили. Винисиус продолжал кричать на охранника, пока его не отправили в раздевалку. Вслед за ним ушел разъяренный Рюдигер.

Через неcколько cекунд появилcя Беллингем, ругающийcя трехэтажным матом на английcком. Еще через неcколько мгновений в подтрибунку влетел Тчуамени, разбив ногой cтенд для флэш-интервью. Его нога там заcтряла. И конечно же ни один игрок «Реала» не вышел для интервью», — рассказал журналист Okko Спорт.

«Реал» после 26 матчей набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Валенсия» с 36-ю баллами после 25 игр расположилась на девятой строчке.

В следующем туре мадридский клуб на своем поле сыграет с «Сельтой» из Виго (10 марта), а «Валенсия» примет «Хетафе» (9 марта).

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