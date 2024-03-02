Александр Медведев заявил, что «Зенит» не заслужил победу в игре со «Спартаком»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые не заслужили победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», передает РИА Новости.

«Зенит» не заслужил победу, «Спартак» заслужил ничью», — сказал Медведев.

Матч завершился со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов. Тройку сильнейших замыкает московское «Динамо» (31).

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