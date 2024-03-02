Абаскаль объяснил футболистам «Спартака» решение улететь в Москву перед игрой с «Зенитом»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что наставник клуба Гильермо Абаскаль объяснил игрокам свое решение смотреть гостевой матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» в Москве, передает «Чемпионат».

«Да, он объяснил свое решение уехать и смотреть матч в Москве. Мы пообщались, он сказал, почему и зачем», — сказал Хлусевич.

Матч завершился со счетом 0:0.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.