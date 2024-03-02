Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абаскаль объяснил футболистам «Спартака» решение улететь в Москву перед игрой с «Зенитом»

Хлусевич: тренер Абаскаль объяснил, почему он смотрел матч с «Зенитом» в Москве

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что наставник клуба Гильермо Абаскаль объяснил игрокам свое решение смотреть гостевой матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» в Москве, передает «Чемпионат».

«Да, он объяснил свое решение уехать и смотреть матч в Москве. Мы пообщались, он сказал, почему и зачем», — сказал Хлусевич.

Матч завершился со счетом 0:0.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами