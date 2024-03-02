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Российский форвард «Вашингтона» выставлен на драфт отказов

Инсайдер Фридман: «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов

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Michael Miller/Wikimedia

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов. Об этом сообщил известный инсайдер Эллиот Фридман в своих соцсетях.

2 марта официальный сайт НХЛ сообщил, что Кузнецов завершил прохождение Программы помощи НХЛ, участие в которой он принимал с середины февраля.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает девятое место, имея в активе 65 очков. В следующем матче хоккеисты из столицы США сыграют с «Аризоной». Встреча состоится 3 марта. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:00 по московскому времени.

Ранее чемпион Игр объяснил, зачем Кузнецов обратился за помощью в НХЛ.

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