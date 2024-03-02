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В «Спартаке» призвали не искать конфликт с Соболевым

Тренер «Спартака» Слишкович заявил, что у него нет конфликта с Соболевым

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Старший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович заявил, что нападающий Александр Соболев, который покинул скамейку после замены в матче против «Зенита», не конфликтовал с представителями тренерского штаба красно-белых. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Никаких конфликтов нет, и я попрошу их не искать. Саша Соболев — очень эмоциональный игрок, и сегодня он очень помог нашей команде. Он ушел в раздевалку, потому что был злым из-за того, что не смог забить. Он принял душ, переоделся и вернулся на скамейку. Никаких проблем нет», — заявил Слишкович.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

В следующем туре «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится 10 марта. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени. «Зенит» 9 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.

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