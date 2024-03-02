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Адвокат предположил, что Промес может получить суровое наказание в ОАЭ

Адвокат Бушманов: игрок «Спартака» Промес может получить суровое наказание в ОАЭ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат Игорь Бушманов поделился мнением о ситуации с игроком московского «Спартака» Квинси Промеса, предположив, что он может получить суровое наказание из-за вида на жительство в ОАЭ, передает «Спорт-Экспресс».

«У Промеса имеется вид на жительство в ОАЭ. Это может усилить меру ответственности. Многое будет зависеть и от компетенции адвокатов, которые защищают его как в ОАЭ, так и в Нидерландах», — сказал Бушманов.

Квинси Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Теперь игрок может быть экстрадирован в Нидерланды, где он приговорен к полутора годам тюремного заключения за вооруженное нападение на двоюродного брата и к шести годам тюрьмы за организацию контрабанды крупной партии кокаина.

Ранее Промес отреагировал на информацию об аресте в Дубае.

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