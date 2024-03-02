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Защитник ЦСКА о ничьей с «Оренбургом»: как ты тренируешься, так и играешь

Игрок ЦСКА Роша о ничьей с «Оренбургом»: голова должна быть на месте

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Виллиан Роша объяснил ничью в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом», заявив, что проблема будет в каждой игре, передает «Чемпионат».

«В каждой игре будет проблема. Голова должна быть на месте. Как ты тренируешься, так и играешь Если мы будем более ответственно проводить тренировки, данную проблему мы урегулируем в игре», — сказал Роша.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 81-й минуте матча игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет. Уже в компенсированное время Матиас Перес восстановил равенство в матче.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает седьмое место, набрав 29 очков. «Оренбург» располагается на 14 строчке, имея в активе 16 баллов. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов, на втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка.

Ранее ЦСКА объявил о возвращении Алана Дзагоева.

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