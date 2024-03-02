Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Туктамышевой лидирует на Кубке Первого канала

Команда Туктамышевой лидирует на Кубке Первого канала после Битвы элементов

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Команда Елизаветы Туктамышевой лидирует по итогам третьего этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию, набрав 29 баллов

На втором месте идет команда Анны Щербаковой, имея в активе 28 баллов. Команда Алины Загитовой идет на третьей строчке, имея в активе 25 баллов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Прокат короткой программы всех команд состоится в субботу, 2 марта, а прокат произвольной — в воскресенье, 3 марта. Начало соревнований в оба дня — в 14.00 по московскому времени.

Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее фигуристка Алена Косторная заявила, что ей не нравятся вопросы о детях.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами