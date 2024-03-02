ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ, упустив победу на последней минуте

В матче Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 81 минуте матча игрок ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счет. Уже в компенсированное время Матиас Перес восстановил равенство в матче.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает седьмое место, набрав 29 очков. «Оренбург» располагается на 14 строчке, имея в активе 16 баллов. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 38 баллов, на втором месте располагается петербургский «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 32 очка.

В следующем туре красно-синие сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 8 марта. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

«Оренбург» на своем поле примет калининградскую «Балтику». Игра пройдет 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее стал известен основной кандидат на выживание в РПЛ.