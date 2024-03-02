Экс-игрок «Челси» рассказал, что Абрамович бы сделал с тренером Почеттино

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что Роман Абрамович уволил бы Маурисио Почеттино после таких неудачных результатов команды. Об этом он заявил Evening Standard.

«Это «Челси». Нужно побеждать. Нужно выигрывать матчи и трофеи. Да, им дали время, но уже прошло достаточно времени, чтобы начать набираться сил, сплотиться и играть намного лучше.

Я защищаю игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько времени? Это «Челси». Если бы это была эпоха Абрамовича, то Почеттино потерял бы работу, но я надеюсь, что новые владельцы дадут ему время. Давайте посмотрим, где мы окажемся в конце сезона», — сказал Оби Микел.

Первый сезон под управлением новой группы владельцев стал разочарованием для лондонского клуба, который обычно регулярно претендует на трофеи в Англии и Европе. «Челси» стал 12-м (худший результат за последние 29 лет) в Английской премьер-лиге (АПЛ) прошлого сезона и не попал в еврокубки.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно, и дважды сменил тренера после того, как купил команду у российского бизнесмена Романа Абрамовича весной 2022 года.

В текущем сезоне АПЛ «Челси» идет на 11-м месте, также клуб проиграл в финале Кубка лиги.

Ранее сообщалось, что Анчелотти разозлился на игрока «Реала», который теперь вынужден покинуть клуб.