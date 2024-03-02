Головин заявил, что «Монако» мог обыграть «ПСЖ»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин оценил ничью в матче против «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше», — сказал Головин.

1 марта «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» 0:0. Александр Головин провел на поле 90 минут.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 21 матч, забив шесть мячей и сделав три результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

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