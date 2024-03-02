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Игрок «Спартака» отреагировал на скандальный жест главы «Зенита» Медведева

Игрок «Спартака» о скандальном жесте Медведева: нравится нагнетание атмосферы

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Александр Ступников/РИА Новости

Защитник «Спартака» Олег Рябчук признался, что видел в интернете видео с главой «Зенита» Александром Медведевым, демонстрирующим неприличный жест. Его слова передает Sport24.

«Видел-видел. Мне попалось это где-то в соцсетях. Ну что тут сказать, это футбол. И много говорить до матча тут не стоит. Посмотрим на итог. Как отношусь к такому поведению? Мне нравится нагнетание атмосферы перед большими матчами, давление со всех сторон. Это и есть настоящий футбол!» — сказал Рябчук.

15 января пресс-служба «Зенита» опубликовала видео на YouTube-канале, на котором Медведев поприветствовал каждого игрока команды, а во время диалога с Клаудиньо показал непристойный жест. При этом словами объяснил, что данный жест относится к красно-белым. Клуб в скором времени принял решение убрать видеоролик с канала.

После возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» и «Зенит» сыграют друг с другом. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» опережает «Спартак» на шесть очков.

Ранее Глушаков признался, что его трижды звали в «Зенит».

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