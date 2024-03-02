Глушаков рассказал, кто приказал Черчесову убрать его из сборной России

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков признался, что Черчесов по решению своего шефа отцепил его из национальной команды перед домашним чемпионатом мира 2018 года. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал. Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в «Спартаке».

То, что скажут ему сделать, он должен был сделать. У него был шеф, который сказал не вызывать меня, поэтому и отцепил от сборной», — сказал Глушаков.

С 2011 по 2018 год Глушаков вызывался в сборную России. Всего полузащитник провел за национальную команду 57 матчей.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). Он ушел из клуба после расторжения контракта.

Сейчас Глушаков играет в Армении за «Урарту», в который перешел зимой 2024 года.

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