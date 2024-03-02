Стал известен основной кандидат на выживание в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Балтика» имеет неплохие шансы побороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом году.

По его мнению, команда Сергея Игнашевича осенью только привыкала к реалиям элитного дивизиона.

«Мне в первой части сезона нравилась игра «Балтики», и мне кажется, что команда Сергея Игнашевича сейчас занимает не свое место в турнирной таблице. Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась. Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в Премьер-лиге нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол», — заявил Игнатьев.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.