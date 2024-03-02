Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен основной кандидат на выживание в РПЛ

Тренер Игнатьев назвал «Балтику» кандидатом на сохранение прописки в РПЛ

close
100%
«ФК «Балтика»»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ФК «Балтика»»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Балтика» имеет неплохие шансы побороться за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этом году.

По его мнению, команда Сергея Игнашевича осенью только привыкала к реалиям элитного дивизиона.

«Мне в первой части сезона нравилась игра «Балтики», и мне кажется, что команда Сергея Игнашевича сейчас занимает не свое место в турнирной таблице. Мне видится, что здесь больше сыграл не игровой фактор, а то, что их адаптация к условиям РПЛ после выхода из Первой лиги затянулась. Калининградцы больше посматривали на соперников, чем на себя, и можно сказать учились. А потом поняли, что ничего страшного в Премьер-лиге нет и что здесь можно играть, и стали показывать силовой футбол», — заявил Игнатьев.

После 18 туров «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

Ранее экс-игрок сборной России заступился за «Спартак» в вопросе качества поля на стадионе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами